Corsica Lirica : la Corse devient scène lyrique internationale

Pour ce concours qui accueille des chanteurs venant de plus de 20 pays, en 2025 le jury sera composé de grandes figures de l’art lyrique telles Rita Ahonen, , Jean-Paul Grisoni, Margarita Rotondi, Katerina Kovanji.Les candidats seront accompagnés par deux pianistes de renom, fournissant un accompagnement de haute qualité. Les lauréats bénéficieront de récompenses destinées à soutenir leur carrière. Suite au succès de l’édition 2023, la Collectivité Territoriale de Corse a décidé d’apporter son soutien officiel depuis 2024.Cet appui renforce la visibilité et la pérennité du concours, qui a attiré 57 candidats en 2024, dont 16 finalistes. Au-delà de la compétition, « Corsica Lirica » participe activement à la promotion de la culture corse, à la valorisation de la langue corse, au soutien des artistes, et au dynamisme économique local. L’événement incarne une volonté forte : celle de créer un écosystème culturel durable, inspirant et ouvert sur le monde.Les inscriptions sont ouvertes ICI