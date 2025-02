Corsica Linea avance sur la construction du Capu Rossu, on deuxième navire au GNL

Un an après l’annonce de son deuxième navire propulsé au gaz naturel liquéfié, Corsica Linea a franchi une nouvelle étape dans la construction du Capu Rossu. La pose de la quille a eu lieu le 12 février sur le chantier naval chinois CMJL Jinling, à Weihai, sous la supervision de l’entreprise Stena RoRo, conceptrice du modèle E-Flexer. "Cette phase marque le début de l’assemblage du navire, qui devrait entrer en service en juin 2026. Un premier bloc de 240 tonnes a été installé au centre de la structure, là où seront placées les cuves de stockage du GNL." explique la compagnie,ie maritime dans un communiqué.



Un navire attendu pour la saison 2026

Le Capu Rossu est le deuxième navire à propulsion GNL de la compagnie maritime qui mise sur le GNL pour réduire son empreinte environnementale.. Il affichera une longueur de 202,90 mètres pour une capacité de transport de 1035 passagers et 120 remorques. Il disposera de plusieurs espaces de restauration et d’un salon Pullman. Sa mise à l’eau est prévue en juin 2025, avant une phase d’essais en mer en février 2026.



À l’occasion de la cérémonie, une pièce de monnaie frappée en 2011 à l’effigie de la Corse a été soudée sur la coque du navire, suivant une tradition maritime symbolisant la protection et la prospérité du bâtiment.



