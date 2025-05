Corsica Diaspora se modernise pour connecter les Corses d’ici et d’ailleurs

Mais aujourd’hui, le simple bouche-à-oreille ne suffit plus, et l’association porte de nouvelles ambitions. Elle souhaite aller plus loin, avec la création d’une application. “On est en train de travailler, avec l’agence de développement économique de la Corse, sur la création d’une application, qui permettrait de recenser les Corses. On avait déjà lancé un site Internet il y a des années, où les personnes pouvaient s’inscrire afin d’être contactées pour aller boire un verre, donner des conseils, et même héberger des personnes de passage dans leur ville. Malheureusement, il n’est plus fonctionnel, alors on souhaite obtenir un financement pour le remettre à jour, mais aussi pour lancer notre application”, développe Thomas Linale.



Pour lui, l’objectif est clair : “L'idée, c'est de professionnaliser notre réseau grâce à l'utilisation d'outils, et pouvoir donner une visibilité à l'ensemble des amicales et des associations, pour tout centraliser au sein d'un point unique de contact.” Derrière cette idée, il y a également une ambition de développement économique de l’île. “On a envie d’aller chercher des marchés extérieurs, en permettant aux Corses qui sont partis de garder un lien avec l'île. Ce sont souvent des personnes qui sont très attachées à la Corse, et qui ont envie d'aider, et c’est le but de cette application. À l’inverse, elle permettrait aussi aux Corses qui souhaitent avoir une expérience à l'étranger de trouver des relais pour concrétiser leur projet”, explique Thomas Linale. Avant de conclure : “L’idée, c'est de mettre en avant et faire vivre la culture, tout en permettant le développement de la Corse. C’est de permettre aux personnes qui veulent rentrer de pouvoir rentrer, et à ceux qui veulent partir de partir.”