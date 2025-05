Corsica Cyclo GT20 : Geoffrey Leucat renforce sa position entre Saint-Florent et Belgodere

Geoffrey Leucat persiste et signe. Il a encore été le plus rapide ce jeudi sur les 25 km se contre la montre disputés entre Belgodere et Cateri où était jugée l'arrivée.

À L'Ile-Rousse, où les rescapés faisaient étape ce jeudi après-midi, le pensionnaire de l'Ain Racing Team affichait la mine réjouie du compétiteur qui a retrouvé une belle confiance en lui. Il est vrai qu'il est pour l'instant à la tête de l'épreuve avec près de 30 secondes d'avance sur Baptiste Tailhades et un peu plus d'une minute sur Baptiste Bricquet.

De quoi voir venir.

Mais il sait fort bien que la course est loin d'être jouée.

Ce vendredi la Corsica cyclo GT 20 ) - À traversata Maio - proposera une étape de 105 km entre Lisula et Portu aux concurrents qui restent en course et un troisième de contre la montre de 11 km jusqu'au col de Palmarella.(411 m).