Corse : une semaine pour découvrir les métiers de la mer

Avec ces 16 partenaires, institutionnels et professionnels Pôle emploi organise du 21 au 25 mars prochains plus de 14 évènements, répartis sur tout le territoire, pour découvrir la richesse du secteur, valoriser et promouvoir les métiers, les opportunités d’emploi et de la formation.Parmi les publics visés il y a bien évidemment les demandeurs d’emploi que l’on peut orienter vers la variété des métiers et des compétences ; il y a aussi les jeunes (collégiens et lycéens) qui sont à la recherche d’une orientation professionnelle. Il est primordial de faire connaître, à cette jeune génération, tout le potentiel de ce vaste secteur.Si certains métiers maritimes nécessitent une formation spécifique, d’autres nécessitent simplement d’adapter et de transférer certaines compétences au contexte marin et la transition peut être rapide (en passant des certificats de sécurité par exemple, ou en testant une immersion professionnelle au sein d’une entreprise maritime).du 7 au 17 mars.L'événement phare de cette édition est sans aucun doute ke tour de Corse à la voile qui a lieu du 7 au 17 mars. Deux équipages d'apprentis, de demandeurs d'emploi et leurs professeurs font un tour de l'ile en catamaran. Ils découvrent les métiers en situation et font escale de port en port pour aller à la rencontre du public, des jeunes et des professionnels du secteur.