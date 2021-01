Corse : un salon virtuel pour s’orienter dans l’enseignement supérieur

Au programme : Conférences sur Parcoursup, les Grandes Écoles, l’alternance...



Rendez-vous le samedi 30 janvier 2021 de 10 à 17 heures, un salon virtuel regroupant les informations nécessaires aux jeunes pour bien s'orienter. Plus de 400 formations en initial ou en alternance, de filière longue ou courte, accessibles de Bac à Bac +5 y sont présentées, tous les domaines représentés : art, santé, informatique, tourisme, hôtellerie/restauration, transport et logistique, sciences, commerce, marketing, agroalimentaire, journalisme, communication, droit etc...Au programme : Conférences sur Parcoursup, les Grandes Écoles, l'alternance... En pianotant studyrama.com sur le clavier de leur ordinateur, ils pourront échanger avec les responsables des établissements, participer à des conférences et obtenir les réponses à leurs questions.

Difficile de faire un choix éclairé pour le milliers de bacheliers corses qui entre le mercredi 20 janvier et le jeudi 11 mars 2021doivent formuler leurs vœux d’orientation sur la plateforme Parcoursup afin de s’inscrire en première année de l’enseignement supérieur.Plus de 17 000 formations supérieures y sont proposées et pour intégrer la bonne formation dans l’établissement souhaité, les jeunes vont devoir se renseigner et échanger avec les représentants des établissements. La crise sanitaire a rendu l’accès à l’information plus difficile et a fortement impacté la manière dont ils appréhendent leurs études. C’est pourquoi Studyrama a mis en place ce salon d’orientation virtuel, afin que chacun puisse bénéficier du même niveau de renseignement et réussir son orientation.