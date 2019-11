Corse : quand les territoires se mettent au vélo

Et si vous alliez au travail à vélo ?



Il y a quelques années, en raison du relief de la Corse, cette question ne nous aurait même pas effleuré l'esprit. Aujourd'hui, avec l'essor du vélo électrique, envisager une autre mobilité semble possible. Mais dans la pratique, les pistes cyclables et les infrastructures manquent atrocement. Pour essayer de combler cette double lacune , une journée d'échanges entre les acteurs du territoire, l'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'anergie) , le programme à vélo et l'AUE (Agence de l'urbanisme et de l'Environnement de la Corse) s'est tenue ce vendredi 8 novembre.





Il y a deux ans on estimait que 0,5% de la population corse effectuait ses déplacements à vélo. Un chiffre bien dessous de la moyenne nationale qui s'élève à 4% et 7% pour la moyenne européenne.

En 2017 également, 4% des Corses déclaraient utiliser régulièrement le vélo (plus de deux fois par semaine), "un chiffre encourageant" pour Sophie Raspail, chargée de mission mobilité à l'AUE.



Des infrastructures manquantes

Le Fium'Orbu, la Balagne, la communauté de commune du Nebbiu - Conca d'Oro et la ville de Bastia étaient rassemblés à cet efft pour trouver des solutions avec Camille Fabre, le président de l'ADEME qui estime que "la Corse a une très grosse marge de progression en terme de mobilités douces. Si des voies sécurisées sont construites les usagers de la route prendront plus facilement un vélo."



​Sophie Raspail, en est convaincue :"Si on propose l'offre, il y aura de la demande."

C'est par exemple le cas de la Costa Verde qui a construit une voie douce de 4 km. Aujourd'hui, le président de la communauté des communes de la Costa Verde, Marc Antoine Nicolai, reçoit des retours très positifs des usagers qui demandent un allongement de celle-ci.



A Bastia, après le Spassimare et l'Aldilonda, c'est au tour des quartiers sud de la ville d'avoir leur voie douce.

Les travaux des voies cyclables avancent à grands pas, ils relieront bientôt l'Alb'oru au collège de Montesoro.

Dans le centre de Bastia, l'œuvre est moins importante, il s'agira de marquages aux sols plutôt que de constructions de voies. Ces schémas cyclables ont un coût : 8 millions d'euros financés par le plan "Cœur de ville" et la dotation politique de la ville.





Des aides pour les particuliers

Le relief de l'île demande des mollets d'athlètes ou bien un vélo électrique. Pour facilité son accès, la Collectivité de Corse subventionne depuis trois ans, l'achat de vélos électriques à hauteur de 500€. En moyenne il faut compter 2 000€ pour en acquérir un de bonne qualité. Jusqu'à présent, 1700 personnes ont déjà bénéficié de cette aide.



A présent pour aller à travail, il ne reste plus qu'à récupérer ce vélo qui dort dans le garage.

Et puis, faire un peu de sport ça n'a jamais fait de mal à personne !