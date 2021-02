Corse : malgré la crise, un surendettement en recul

Le Préfet de Région Pascal Lelarge accompagné du directeur de la banque de France, Jean-Charles Sananes a dressé ce mercredi 10 février le bilan du surendettement en Corse. Le nombre de dossiers de surendettement déposés à la Banque de France a diminué de 36% en 2020 sur l'ile. Avec « seulement » 427 dossiers déposés cette année, ( contre 522 en 2019) les ménages corses s'es sortent mieux que ceux du reste de la France qui affiche un taux national de 44%.



Lors du premier confinement les dépôts de dossier ont baissé puis remonté progressivement en été. Sur la Corse les dettes des ménages surendettés représentent 19,4M€ en 2020 dont 4,3M€ de crédits immobiliers, 8,7M€ de crédit à la consommation, 2,2M€ de charges courantes et 3,7M€ d’autres dettes.



Des catégories plus fragiles que d'autres

Le risque de surendettement apparaît plus élevé pour certaines personnes ou ménages. Il s’agit souvent d’adultes isolés ou des femmes cheffe de famille monoparentale. Par ailleurs, 26% des surendettés sont au chômage et 57% ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté contre 15% de la population française.

Si les chiffres sont en baisse sur le dépôt des dossier, en revanche la situation des ménages les plus en difficultés parmi les surendettés semble s’être dégradée par rapport à l’année 2019 avec une légère hausse de la part des chômeurs.

On enregistre également une hausse de plus de 50% de la part des ménages surendettés n’ayant aucune capacité de remboursement. Pour la Corse, le montant des dettes effacées a représenté 8M€ soit 35,9% des dettes traitées.

Depuis décembre dernier, les particuliers qui désirent déposer un dossier de surendettement peuvent effectuer leurs démarches directement en ligne. Il est accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone. Une fois le dossier créé, les personnes ont un délai de six mois pour le compléter et le valider avec les pièces justificatives.