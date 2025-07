Corse : les initiatives locales pour réduire les déchets

Parmi les solutions plébiscitées pour limiter la production de déchets, le réemploi occupe une place centrale. Sur le territoire insulaire, plusieurs recycleries et ressourceries ont vu le jour, permettant de réparer, transformer ou vendre à petit prix des objets et meubles voués à l’abandon. Ces structures favorisent à la fois la réduction des déchets et l’insertion sociale par l’emploi.



Dans la même logique, le secteur du numérique connaît une évolution notable avec la montée en puissance du reconditionné. Les corses se tournent de plus en plus vers ces appareils remis en état, qui allient performance, économies et impact réduit sur l’environnement. En optant pour un smartphone reconditionné , par exemple, ils réduisent significativement leur empreinte carbone, tout en bénéficiant d'un appareil aussi performant qu'un neuf. De plus, l'offre est large, ce qui laisse largement le choix, pour tous les budgets et toutes les envies. On trouve de tout, des modèles les plus récents comme l'iPhone 16 aux modèles les plus anciens.



Tri, compost et recyclage : des gestes du quotidien devenus réflexes



De Bastia à Bonifacio, les campagnes de sensibilisation au tri sélectif ont porté leurs fruits. De nombreuses communes ont renforcé leurs dispositifs de collecte en déployant des bacs adaptés, des points d’apport volontaire et en favorisant le compostage domestique. Des ateliers pédagogiques dans les écoles, souvent soutenus par les collectivités, permettent aussi aux plus jeunes de comprendre les enjeux liés à la gestion des déchets et de devenir des ambassadeurs du changement dans leurs foyers.



Des commerces engagés pour une consommation responsable



En Corse, de plus en plus de commerces s’engagent dans la réduction des déchets. Épiceries en vrac, boutiques zéro déchet et marchés de producteurs se développent dans les grandes villes comme Ajaccio, Bastia ou Porto-Vecchio. Ces points de vente proposent des alternatives concrètes aux emballages jetables, en misant sur les contenants réutilisables et les produits locaux, souvent issus de circuits courts. Cela permet non seulement de limiter les déchets plastiques, mais aussi de soutenir l’économie insulaire.





Des initiatives comme celle de la coopérative U Maghju, qui met en avant les produits en vrac corses et les cosmétiques solides, témoignent d’un réel engouement pour une consommation plus responsable. Par ailleurs, plusieurs commerçants s’associent à des campagnes locales pour sensibiliser leur clientèle à l’impact des emballages à usage unique, en proposant par exemple des réductions à ceux qui apportent leurs propres contenants.

Ce retour à des habitudes plus sobres, allié à une valorisation des savoir-faire locaux, montre que l’engagement environnemental peut rimer avec développement économique et ancrage territorial. En misant sur une consommation plus réfléchie, la Corse avance concrètement vers un modèle plus durable.







Des associations locales, comme Zeru Frazu (« zéro déchet » en langue corse) ou Corsica Clean Nature, organisent régulièrement des opérations de nettoyage des plages, des initiatives de tri à la source et des projets de compostage. Ces événements, très suivis, témoignent d’une prise de conscience écologique croissante parmi les habitants et les vacanciers en séjour sur l'île.