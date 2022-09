Corse : les Journées du patrimoine se poursuivent ce dimanche 18 septembre

Musée d'archéologie d'Aléria - Théâtres de pierres

Architecture, costumes, masques et fonctionnement du théâtre antique.

Exposition ludique et interactive qui permettra aux jeunes publics d’entrer en contact avec les éléments constitutifs du spectacle dans le monde antique. Artistes et artisans collaborent à une exposition où les masques en cuir, les costumes et les instruments de musique alternent avec des éléments recréés sur des modèles anciens. L’exposition se compose de panneaux illustratifs de structures mais aussi de reproductions de fresques et de mosaïques sur l’acteur, sur les musiciens et sur les espaces du théâtre. À ne pas confondre avec l’amphithéâtre.



Dimanche 18 :10:00 - 17:30

Entrée libre



Musée d'Archéologie d'Aleria - L'Ane d'Or

Fragments d’illusion théâtrale avec masques, ombres, jeux de prestiges, Amour, Psyché et autres merveilles À partir du roman d’Apulée Dans une création d’Orlando Forioso et Trisetmas.

Dans un village de sorcières et de “mazzeri », que peut-il arriver à un étranger qui ne se mêle pas de ses affaires et qui veut vivre une expérience magique ? D’être transformé en âne ! E l’antidote ? Manger des roses. Où cela se passe-t-il ? En Grèce ? En Corse ? .... Entrons ensemble dans le monde de la magie,

dans ce parcours d’initiation, pour rire tous ensemble, grands et petits. La Compagnie TeatrEuropa a décidé de partager la création de ce spectacle avec les jeunes et talentueux acteurs de la compagnie Trisetmas. Orlando Forioso a partagé avec eux la construction du spectacle et l’écriture des textes. De cette collaboration naît un spectacle amusant, populaire et qui nous aide à essayer de manger nous aussi les roses théâtrales pour sortir de ce cauchemar de maladie ou de magie, pour revenir à la normale.

Comme la normalité est révolutionnaire !

Entrée libre

Dimanche 18 septembre : 14:00 - 15:00 17:00 - 18:00