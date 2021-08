Corse : hausse de 50% du nombre d’opérations coordonnées par le Cross Med

Le contexte sanitaire actuel a apparemment incité un grand nombre de nos Français à privilégier les vacances en France, en bord de mer, en particulier sur la façade méditerranéenne. Il en résulte, en plus de la fréquentation habituellement élevée du littoral méditerranéen, une augmentation significative du nombre d’usagers de la mer, qu’il s’agisse de plaisance (à voile ou à moteur) ou de loisirs nautiques (baignade, plongée, sports de plage, véhicule nautiques à moteur, etc.).



Ainsi, après une année 2020 qui avait déjà vu une augmentation de 21% de son activité en période estivale, l’été 2021 s’avère être une période particulièrement chargée pour le CROSS MED, mais aussi pour tous les moyens des administrations et services impliqués dans les différentes opérations de sauvetage et d’assistance.



Couplée à l’inexpérience, voire l’imprudence, de ces usagers occasionnels de la mer, cette densification des activités nautique a conduit à le CROSS MED à coordonner, entre le 1er juin et le 21 juillet, près de 1.300 opérations (soit une hausse de 14% de son activité par rapport à 2020) dont 50% pour des motifs d’assistance et 40% pour des motifs de sauvetage. En Corse, le phénomène est particulièrement marqué, avec une hausse de 50% du nombre d’opérations coordonnées par le CROSS MED dans cette zone. La plupart de ces interventions auraient pu être évitées par une meilleure préparation, ou en ne surestimant pas ses capacités et son expérience.



Alors qu’au cours de l’été 2020, 23 personnes avaient perdu la vie en Méditerranée, on déplore déjà 12 décès pour l’été 2021 dont 4 baigneurs et 7 plongeurs (bouteille et apnée).



Par ailleurs, une grande majorité des opérations et des infractions observées (vitesse excessive, conduite sans permis, non respect de certaines zones, etc.) sont localisées dans la bande littorale des 300 mètres, faisant ainsi courir un risque non négligeable au plus grand nombre.