Corse et Sardaigne se rencontrent à Ajaccio pour parler de "solidarité européenne en temps de crise"

Créer un réseau citoyen actif pour trouver des solutions au lendemain de la crise sanitaire, c’est l’objectif d’une tournée de colloques qui a débuté en juillet dernier à Cagliari et qui s’achèvera en novembre 2022 à Palerme. De nombreux partenaires institutionnels et associatifs ainsi que douze Etats (certains représentés par des régions) sont partie prenante de ce projet : France (Corse), Italie (Sardaigne et Sicile), Bulgarie, Grèce, Albanie, Montenegro, Portugal, Allemagne, Pologne, Malte, Chypre, Espagne, Suisse.



Ce jeudi, à l’Hôtel Fesch d’Ajaccio, Denis Luciani, président de l’association Popoli del Mare, Rodolfo Cancedda, président de l’association ASEL qui réunit 160 communes de Sardaigne et Roberto Maceddo, responsable des politiques européennes de l’association, ont présenté le deuxième colloque après celui de Cagliari. « Le partenariat entre les deux îles a été créé en 2016, rappelle Denis Luciani, dans ce cas, il va s’agir de créer un réseau citoyen et d’échanger avec l’ensemble des partenaires sur divers thèmes. C’est un projet unitaire qui vise à proposer des réponses aux problèmes rencontrés par certains pays-Etats face à la crise sanitaire, des problèmes sociétaux, culturels ou économiques qui peuvent tout particulièrement toucher les Etats les plus faibles et les plus impactés par la Covid-19. »





Les îles de l’Europe et la démocratie participative au programme

Après Cagliari, le 3 juillet dernier où Denis Luciani s’est rendu en compagnie de Paul-Antoine Susini, chargé des affaires européennes et de la coopération internationale au PNRC, c’est la Corse qui accueille la deuxième étape ce vendredi. Une trentaine d’intervenants sont attendus parmi lesquels les représentants des différents Etats à l’exception de Chypre, des élus locaux (Gilles Simeoni, président de l’Exécutif de Corse, bien sûr, François Alfonsi, Député Européen ou Paul-Jo Caitoculi, co-organisateur de ce colloque en tant que responsable de la communauté de communes du Taravu-Valincu)

«Ce colloque va se tenir en deux temps, ajoute Denis Luciani, un premier temps le matin où il sera question de l’Europe des langues et des identités, l’Europe des îles et les îles de l’Europe. Et un deuxième temps l’après-midi avec une table ronde sur le thème de la démocratie participative et la solidarité européenne en temps de crise. »

« Nous voulons aller au-delà de l’Europe des institutions et des Etats, rappelle Roberto Maceddo, une Europe citoyenne axée sur les thèmes de la résilience et la solidarité pour, à terme, transformer une difficulté en opportunité. »

Au terme d’un tour des Etats concernés par ce projet, qui s’achèvera en novembre 2022 à Palerme, un livre blanc sera rédigé et consigné auprès de la commission européenne, laquelle devra tenir compte de l’ensemble des sensibilités évoquées de manière à approfondir les thématiques et surtout mettre en place des solutions concrètes.