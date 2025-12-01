Corse-du-Sud : l’interdiction d’emploi du feu prolongée jusqu’au 15 novembre

CorseNetInfos
La rédaction le Vendredi 31 Octobre 2025 à 13:36

Face à la persistance d’un risque élevé d’incendie, le préfet de Corse et de Corse-du-Sud, Éric Jalon, a décidé de prolonger jusqu’au 15 novembre 2025 l’interdiction stricte d’emploi du feu dans le département.



Cette mesure s’inscrit dans un contexte météorologique et environnemental jugé préoccupant. Les prévisions annoncent un manque durable de précipitations, maintenant la végétation dans un état de forte vulnérabilité. La sécheresse, toujours marquée, pèse sur les ressources hydriques et fragilise les capacités d’intervention des secours, déjà confrontés à des difficultés d’approvisionnement en eau dans le sud du département.

Les services de sécurité civile, les communes et les acteurs de la lutte contre les incendies soulignent la nécessité de maintenir un haut niveau de vigilance. Le préfet appelle chacun à une responsabilité collective pour éviter tout départ de feu, dans un contexte où la moindre imprudence pourrait avoir de lourdes conséquences.

L’arrêté préfectoral du 31 octobre 2025 rappelle que l’incinération de végétaux, l’usage de barbecues en plein air, la consommation de tabac ou l’utilisation d’appareils générant des flammes ou des étincelles dans les espaces naturels restent strictement interdits sur l’ensemble du territoire de la Corse-du-Sud. Toute infraction à ces règles expose son auteur à des sanctions pénales.
Cette prolongation vise à préserver les massifs forestiers et les zones habitées, alors que la saison automnale, habituellement plus humide, ne présente cette année aucune amélioration notable du risque incendie.




