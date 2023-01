Corse : déjà 70 projets de refondation du système éducatif

« Après des discussions, des rencontres et un partage d’idées, nous avons dégagé trois thématiques », décrit Julia Albertini, la directrice de l’établissement. « Cela comprend la réduction des inégalités via l’art et la culture, la création d’un parcours défense et sécurité centré autour de l’engagement, et le développement du bien-être en milieu scolaire. » Autant d’idées qui ont été débattues ce vendredi, lors d’une concertation entre élèves, parents d’élèves, enseignants et institutions, afin d’affiner la direction prise par le collège.



« La force de ce plan de refondation, c’est qu’il peut partir des plus fines ramifications locales », reprend Jean-Philippe Agresti. « Si une toute petite école rurale a un besoin, elle peut monter un projet, et bénéficier de l’aide de l’État. On est dans du concret ! » Pour tout le monde, l’ordre de fonctionnement est donc le suivant : concertation, puis construction du projet, et enfin validation par le rectorat, pour déboucher sur une aide. « Le soutien n’est pas forcément financier », précise Jean-Philippe Agresti. « Sur les 70 idées déposées, certaines ont simplement besoin du poids institutionnel pour dresser un partenariat par exemple. »



Le recteur de l’Académie de Corse insiste toutefois sur un point : le volontariat. Personne ne sera obligé de participer à ce plan de refondation. C’est d’ailleurs ce qui devrait permettre d’obtenir des résultats personnalisés et concrets, en Corse comme sur le continent.