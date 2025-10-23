Corse - Une plateforme pour mieux accompagner les jeunes en situation de handicap dans l’Extrême-Sud

Dotée par l’ARS et la CDC d’un budget annuel de fonctionnement d’1,1 million d’euros, la PAMES est une structure novatrice sur le territoire national, a rappelé Marie-Hélène Lecenne, la directrice de l’Agence régionale de santé : « C’est l’une des premières plateformes qui est organisée tel que souhaité par la gouvernance nationale. Ici, il y a des pluralités d’accueil, avec des locaux ouverts sur la ville. On a tous les ingrédients pour réussir à relever le défi. » Son implantation entrera dans le cadre d’une expérimentation sur cinq ans : « L’idée, c’est de pouvoir la pérenniser et d’harmoniser ce type de structures sur l’ensemble du territoire national », appuie Catherine Peretti. Ces nouveaux locaux, la directrice d’Espoir Autisme Corse les juge parfaitement adaptés : « Il y a une chambre pour proposer des temps d’hébergement temporaire, afin de cibler l’apprentissage du sommeil, par exemple, chez des enfants qui auraient des troubles du comportement. On peut aussi mettre en place des ateliers pour favoriser les interactions sociales. »



Distinction



« Inseme si pò », a conclu Bianca Fazi, conseillère exécutive à la santé à la CDC, citant I Muvrini : « Cette expérimentation va nous aider dans la prévention et le repérage, tout en étant dans le soin. Ca manquait cruellement dans l’Extrême-Sud. » En clôture de la cérémonie d’inauguration, Marie-Hélène Lecenne a fait Chevalier de l’Ordre national du Mérite Jean-Baptiste De Nobili, le président d’Espoir Autisme Corse : « A l’origine, c’était une association de parents handicapés, rappelle ce dernier. Elle avait été créée par nécessité et par conviction. Nous n’avions pas le choix. »



1. L’Association régionale spécialisée d'action sociale, d'éducation et d'animation.