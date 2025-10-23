Corse - Une plateforme pour mieux accompagner les jeunes en situation de handicap dans l’Extrême-Sud

Elus et représentants de la communauté médico-sociale insulaire ont salué l'implantation, à Porto-Vecchio, de cette plateforme d'accompagnement multimodal pour enfants et jeunes en situation de handicap.
Avant cette implantation, l’offre était pauvre sur le territoire, puisque seul le Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) de l’ARSEA (*) était en mesure d’apporter un soutien spécialisé aux enfants et adolescents maintenus dans leur milieu ordinaire de vie et d'éducation. La création de la PAMES vient renforcer cette capacité de prise en charge dans l’Extrême-Sud, non seulement via un dispositif intégré de déplacements sur le lieu de vie et d’hébergement, mais aussi en offrant la possibilité à ce public de se déplacer dans une structure identifiée : la PAMES. Des consultations permettront également de repérer et diagnostiquer des situations de handicap potentiel.
Jusqu'à 80 personnes pouvant être prises en charge
Si la structure a été inaugurée ce mercredi après-midi, elle a commencé à fonctionner en janvier et elle a pu exercer l’ensemble de ses modalités d’accueil à partir du 2 mai, date de l’agrément reçu par l’Agence régionale de santé. Au 30 septembre, 35 jeunes de la microrégion étaient accompagnés par la PAMES. Chaque année, l’objectif de prise en charge sera de 80 personnes : « L’intensité de la prise en charge va dépendre du projet de vie de la personne », précise Catherine Peretti, la directrice de l’association Espoir Autisme Corse, qui structure les besoins en personnel de la PAMES. Sur site, une dizaine de personnes seront présentes à Porto-Vecchio, parmi lesquelles un médecin généraliste, une neuropsychologue, un ergothérapeute, une psychologue clinicienne, un coordinateur de parcours, une infirmière, trois éducateurs spécialisés et un accompagnant éducatif et social. Mais l’enracinement fort de cette association fondée en 1998 fait que d’autres spécialistes pourront être sollicités : « On se décloisonne, explique Catherine Peretti. Il n’y aura pas de neuropédiatre sur le site de Porto-Vecchio, mais si besoin, j’en connais un à Bastia et il descendra. » Dans une même logique, la création de cette PAMES « permet aux familles qui vivent dans l’Extrême-Sud de ne plus monter à Bastia mais de pouvoir être accueillies ici, au sein de notre plateforme de coordination et d’orientation », souligne Vanessa Morin, la directrice de la PAMES, qui constate : « Il y a vraiment une ambition collective sur ce territoire. On veut consolider cette dynamique et faire monter en compétence nos équipes. »
Le président d'Espoir Autisme Corse, Jean-Baptiste Nobili, a été fait Chevalier de l'Ordre national du Mérite, par la directrice régionale de l'ARS, Marie-Hélène Lecenne.
Dotée par l’ARS et la CDC d’un budget annuel de fonctionnement d’1,1 million d’euros, la PAMES est une structure novatrice sur le territoire national, a rappelé Marie-Hélène Lecenne, la directrice de l’Agence régionale de santé : « C’est l’une des premières plateformes qui est organisée tel que souhaité par la gouvernance nationale. Ici, il y a des pluralités d’accueil, avec des locaux ouverts sur la ville. On a tous les ingrédients pour réussir à relever le défi. » Son implantation entrera dans le cadre d’une expérimentation sur cinq ans : « L’idée, c’est de pouvoir la pérenniser et d’harmoniser ce type de structures sur l’ensemble du territoire national », appuie Catherine Peretti. Ces nouveaux locaux, la directrice d’Espoir Autisme Corse les juge parfaitement adaptés : « Il y a une chambre pour proposer des temps d’hébergement temporaire, afin de cibler l’apprentissage du sommeil, par exemple, chez des enfants qui auraient des troubles du comportement. On peut aussi mettre en place des ateliers pour favoriser les interactions sociales. »
Distinction
« Inseme si pò », a conclu Bianca Fazi, conseillère exécutive à la santé à la CDC, citant I Muvrini : « Cette expérimentation va nous aider dans la prévention et le repérage, tout en étant dans le soin. Ca manquait cruellement dans l’Extrême-Sud. » En clôture de la cérémonie d’inauguration, Marie-Hélène Lecenne a fait Chevalier de l’Ordre national du Mérite Jean-Baptiste De Nobili, le président d’Espoir Autisme Corse : « A l’origine, c’était une association de parents handicapés, rappelle ce dernier. Elle avait été créée par nécessité et par conviction. Nous n’avions pas le choix. »
1. L’Association régionale spécialisée d'action sociale, d'éducation et d'animation.
