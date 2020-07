Corse : Pôle Emploi et EDF officialisent leur partenariat

Pôle Emploi et EDF ont officialisé ce 30 juin leur partenariat via une convention en faveur de l’emploi sur le territoire. Cela fait de nombreuses années que les deux structures travaillent en étroite collaboration notamment afin de développer l’insertion professionnelle.

Cette convention vient donc renforcer ce partenariat existant sur le partage d’expertise, le recrutement, l’insertion professionnelle des jeunes et des personnes éloignées de l’emploi.



« A travers cette convention, nous poursuivons l’objectif de répondre aux attentes d’EDF, de ses besoins en recrutement notamment concernant les formations en alternance, a expliqué Pierre Peladan, directeur régional de Pôle Emploi. Par ailleurs, notre travail est également de faire découvrir les métiers proposés par EDF à nos demandeurs d’emploi. L’ensemble des services de Pôle Emploi se met donc à disposition auprès d’EDF que ce soit des outils opérationnels ou de communication. Il s’agit donc de faciliter l’accès à EDF aux demandeurs d’emploi et d’être en mesure de satisfaire EDF dans ses besoins en recrutement ».



Très attaché aux actions menées sur le territoire insulaire en matière de formation et d’emploi, le Centre EDF de Corse, fait de l’ancrage territorial une de ses valeurs essentielles comme l’a souligné Patrick Bressot, directeur régional d’EDF : « Cette convention est historique mais elle vient réellement concrétiser une collaboration qui existe depuis de nombreuses années. Elle est importante pour nous car il y a un partage d’expertise qui est essentielle. Il y a également la volonté d’intégrer les jeunes le plus possible, en particulier ceux qui sont éloignés de l’emploi. EDF a des enjeux sur les alternants et les embauches. Ce partenariat nous facilite grandement les recrutements ».

Cette convention permettra donc aux demandeurs d’emploi de mieux découvrir l’ensemble de l’offre de recrutement d’EDF ainsi que les perspectives de carrière.