Corse : "Expert légales" pour publier rapidement et facilement vos annonces légales sur CNI

Depuis un mois, Corse Net Infos collabore avec la plateforme « Expert légales » pour permettre aux avocats, notaires, experts du droit, experts comptable et juristes d’entreprise, de publier facilement et rapidement leurs annonces légales.



Pour rappel, la publication d’une annonce dans un journal papier ou en ligne est obligatoire pour indiquer la création d’une société, pour effectuer le changement de nom du gérant de l’entreprise ou pour son déménagement. Auparavant, les annonces devaient être envoyées par mail.

Afin de faciliter ces processus administratifs, CNI a établi un partenariat avec « Expert légales », filiale des « Affiches Parisiennes » qui met à disposition sa plateforme en ligne.



A partir de là, les professionnels bénéficient d’annonces prérédigées où ils ont juste à remplir les informations personnalisables. Une fois la demande enregistrée, elle est relue par un opérateur qui peut, en cas de problèmes, appeler directement le professionnel.

L’annonce est envoyée, ensuite, à notre journal en ligne et publiée dans l’heure, sauf si le client choisit un autre moment de parution.

Aussitôt,, l’annonceur reçoit les justificatifs de parution et la facture.

Toutes les annonces publiées seront conservées dans l’historique de l’espace client pour les retrouver en un seul clic.





« C’est un outil de gestion des annonces légales moderne, rapide, qui permet de faciliter la vie aux professionnels », précise Laurent Huot, intermédiaire d’ « Expert légales » pour CNI et la Corse.



Parmi les options proposées par la plateforme, il est possible de comparer les prix des annonces dans les différents journaux mais aussi d’en publier une sur un journal du continent.

Pour tous renseignements et publications d’annonces légales, Laurent Huot est joignable au 0621442928