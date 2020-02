NOUVEAU ! Brest : un vol hebdomadaire, les samedis du 20 juin au 26 septembre 2020,

Bordeaux : un vol hebdomadaire, les samedis du 2 mai au 26 septembre 2020,

Caen : un vol hebdomadaire, les samedis du 20 juin au 26 septembre 2020,

Lille : un vol hebdomadaire, les samedis du 20 juin au 26 septembre 2020,

Lyon : un vol hebdomadaire, les samedis du 18 avril au 19 septembre 2020,

Metz-Nancy-Lorraine : un vol hebdomadaire, les samedis du 18 avril au 19 septembre 2020,

Nantes : deux vols hebdomadaires, les samedis du 2 mai au 26 septembre et les dimanches du 5 juillet au 30 août 2020,

Rennes : un vol hebdomadaire, les samedis du 20 juin au 26 septembre 2020,

Strasbourg : un vol hebdomadaire, les samedis du 16 mai au 26 septembre 2020.

Renseignements et réservations au 3654, sur Renseignements et réservations au 3654, sur www.airfrance.fr www.klm.fr , auprès des agences Air France ou des agences de voyages.