Corse Bois Energie, épinglé par la Chambre régionale des comptes, juge les recommandations peu réalistes

- Le rapport estime que « Malgré les progrès réalisés depuis 2016, le pilotage de la société demeure insuffisant ». Que répondez-vous ?

- Il ne m’appartient pas de porter un jugement sur l’action de mes prédécesseurs. Néanmoins, je pense qu’avant 2015, la gestion concrète de cette société était insuffisante. Il n’y avait pas de directeur général. Corse bois énergie est une société de droit privé et doit fonctionner comme telle, alors qu’elle a sans doute été gérée comme un service administratif. Le temps de l’administration et du public n’est pas le temps de l’entreprise. Depuis 2015, les choses ont commencé à changer. Le rapport de la CRC nous permet d’apporter des correctifs dans la gestion. Nous avons d’ores et déjà mis en place un certain nombre de mesures qui répondent aux recommandations, certaines sont déjà appliquées depuis le début de l’année 2021, d’autres sont en cours. Par exemple sur les heures supplémentaires, nous avons fait un travail particulier de réorganisation. Sur un certain nombre de points administratifs, les choses sont gérées de manière beaucoup plus rigoureuse. Et puis, il y a un certain nombre de recommandations qui, comme je vous le disais, ne sont pas applicables.



- Quelles sont les recommandations peu réalistes selon vous ?

- La CRC nous dit qu’au lieu d’avoir deux sites, c’est-à-dire un site d’exploitation sur Aghione où est produit la plaquette forestière, et l’exploitation du réseau de chaleur sur Corte, il serait bien que tout soit regroupé au même endroit à Corte. En théorie, ce serait très bien, sauf que la chaufferie à Corte est coincée entre la voie ferrée et la route ! On n’a pas le foncier nécessaire. Il faut au moins 3 hectares pour stocker les grumes, les billons, broyer, stocker la plaquette forestière, la mettre à l’abri… Sur le principe, on est d’accord, mais en réalité, ce n’est pas réalisable. En plus, les gens, qui travaillent sur le site d’Aghione, habitent tous en plaine d’Aléria. Deuxième exemple : la CRC nous dit Corse Bois Énergie a deux métiers, le forestier et le thermique, mais une seule comptabilité puisque c’est une seule et même entreprise. Il faudrait, nous dit-elle, créer une structure ad hoc qui ne soit dédiée qu'à l’exploitation du réseau de chaleur, ce qui permettrait à l'autorité délégante d’avoir une meilleure visibilité de l’activité. Nous adhérons tout à fait à ce point de vue, nous travaillons d’ailleurs sur cette piste, sauf qu’on est dans le cadre d’une DSP qui court jusqu’en 2035 et qu’on ne peut pas changer en cours de route.



- La CRC conclut aussi que la société a été trop longtemps livrée à elle-même et qu’on ne lui a pas suffisamment offert de débouchés. Partagez-vous cet avis ?

- C’est un peu vrai ! La structure a été créée dans une logique de développement du secteur biomasse, mais, globalement pendant 20 ans, il ne s’est pas passé grand-chose. Sans projets biomasse, cette structure ne peut pas se développer. Aujourd’hui, cela change. Nous avons des perspectives, un avenir plus souriant, nous travaillons avec nos actionnaires pour donner à cette structure les moyens de son fonctionnement. Ce n’est pas si simple ! Ce n’est pas juste de l’argent pour de l’argent ! Nous travaillons sur des plans de financement des équipements d’engins, des équipements de la chaufferie de Corte avec l’ADEME et l’AUE. Nous essayons de nous inscrire dans les dispositifs de financement des différents plans de relance - France Relance et le programme européen REACT-EU. Nous travaillons également à une restructuration de la société en tenant compte de ce que nous a dit la CRC. L’idée est vraiment d’assurer une transition avec un chiffre d’affaires qui devrait normalement augmenter dans les 10 prochaines années, puisque nous aurons des débouchés commerciaux plus importants, notamment de nouveaux clients que nous approvisionnerons en combustibles et l’extension du réseau chaleur de Corte. Une piste plus lointaine serait de se positionner sur la gestion du réseau de chaleur de Bastia. Il y a des perspectives, il faut simplement qu’avec nos partenaires, nous trouvions les modalités les plus adaptées au développement de cette structure pour lui donner, dans l’avenir, une rentabilité plus en phase avec les enjeux des énergies renouvelables et de la transition énergétique.



Propos recueillis par Nicole MARI.