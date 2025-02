Corse : 300 réfugiés ukrainiens espèrent retrouver leur pays

Si les réfugiés ukrainiens ont parfois des difficultés à s’adapter, c’est aussi à cause d’une fracture “qui se creuse de plus en plus entre les personnes qui sont parties, principalement les femmes et les enfants, et les personnes qui sont restées en Ukraine”. Nataliya Khobta-Santoni, qui se rend régulièrement en Ukraine avec son association afin d’apporter une aide médicale et alimentaire pour les populations restées sur place, décrit “une situation complexe”. “Certains membres d’une même famille ne se sont pas vus depuis trois ans. C’est très compliqué, surtout pour les femmes qui doivent tenir le coup et s’occuper des enfants pendant que leurs maris risquent leur vie tous les jours au front.”





Et parfois, certains réfugiés finissent par retrouver leurs proches. C’est le cas d’une famille, composée de deux enfants, leur mère et leurs grands-parents, arrivée en Corse il y a trois ans, au début de la guerre. “Le mari a failli être tué par un obus”, indique Nataliya Khobta-Santoni. “Il est arrivé en Corse il y a un mois pour retrouver sa famille. Ça a été compliqué, surtout pour les enfants de 6 et 10 ans qui n’ont pas vu leur père depuis trois ans. Mais aujourd’hui, ils sont réunis, et il va pouvoir bénéficier de bons examens médicaux, suite à sa blessure au front.”



Une situation qui redonne de l’espoir aux près de 300 Ukrainiens vivant actuellement en Corse. Nataliya Khobta-Santoni précise que tous souhaitent retourner vivre en Ukraine. “Certains ont été chamboulés par l’élection de Donald Trump, mais ils se sont rapidement ressaisis. Ils attendent de voir ce qu’il va se passer, et pensent déjà à l’après, en espérant rentrer chez eux le plus rapidement possible.”