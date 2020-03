Coronavirus : vers de nouvelles mesures en Corse ?

Le Covid-19 continue sa progression en Corse où on compte, pour l'heure, 19 cas de patients contaminés.

Le bilan provisoire est de 14 cas sur Ajaccio et de 5 cas à Bastia, confirmés à ce jour par l'ARS.

Une réunion "de crise" à laquelle participeront le préfet Franck Robine, la rectrice d'académie Julie Benetti et la directrice de l'ARS, Marie-Hélène Lecenne, a été fixée pour ce dimanche à 17 heures. A l'issue de cette rencontre des nouvelles mesures pour la Corse devraient être annoncées.



La position du gouvernement français

Selon les autorités, 949 personnes ont été contaminées, 45 se trouvent en réanimation et 16 sont mortes.



Emmanuel Macron réunit ce dimanche soir à 18 heures son Conseil de défense.



L'ensemble du pays se trouve toujours au stade 2 de l'état d'alerte, mais le passage au stade 3 se prépare comme l’a indiqué hier le ministère de la Santé "Nous évoluerons vers le stade 3 de façon progressive, inéluctable".