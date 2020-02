Coronavirus : une réunion organisée ce lundi en préfecture à Ajaccio

Ce lundi 24 février à la préfecture d'Ajaccio aura lieu une réunion entre plusieurs acteurs de la Santé et les autorités pour aborder l'application en Corse des mesures décidées par le gouvernement.



Dans l'après midi de ce 23 février le président de l'exécutif Gilles Simeoni communiquait sur les réseaux sociaux en soulignant notamment, qu'avec Bianca Fazi, il avait demandé au ministère de la Santé et à l’ARS, "de prendre toutes mesures utiles et de communiquer publiquement sur cette question. "



En effet en période de vacances le flux des passagers entre la Corse et le continent, y compris l'étranger, et notamment l'Italie, est plus important et pour le moment aucun contrôle a été mis en place aux frontières maritimes.