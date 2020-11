Coronavirus : une augmentation des consultations chez les dermatologues

On connaissait déjà certains symptômes comme la perte de goût, la fièvre ou bien encore la perte d’odorat, mais l’urticaire pourrait également faire partie des symptômes de la CoVid-19 chez certains patients.A la suite d'un constat des pharmaciens, médecins et dermatologues d’une augmentation des cas d’urticaire au courant de l’année 2020, le Syndicat national des dermatologues et vénérologues (le SNDV en France) s’est penché sur le sujet.Le 6 avril 2020, le SNDV a confirmé que de nombreux dermatologues ont effectivement mis en évidence que de l’urticaire localisée ou bien même sur l’ensemble du corps pouvait apparaître suite à une contamination à la CoVid-19.La plupart des patients atteints d’urticaire suite à une contamination à la CoVid-19 montrent des signes d’urticaire sur le visage et les avant-bras. Bien que bénigne, cette maladie de la peau n’en reste pas moins dérangeante. Dans la plupart des cas, les signes d’urticaires s’estompent en quelques semaines sans forcément devoir traiter les zones atteintes.Mais le SNDV reste cependant en alerte et travaille à établir des liens entre ces manifestations cutanées et les infections à la CoVid-19.Dans tous les cas si vous remarquez des changements au niveau de votre peau, il est important de consulter votre médecin ou dermatologue. Que ce soit en rendez-vous physique ou bien à distance.Le coronavirus ne se manifeste pas chez tous les patients de la même manière, certains n’ont pas de problèmes respiratoires, mais ont par exemple des manifestations cutanées.Certains patients COVID-19 en situation critique ont même présenté des lésions cyanotiques périphériques, exanthèmes morbilliformes. Une étude est actuellement en cours pour corréler ces manifestations cutanées avec l’infection à la CoVid-19.Pour l’instant ces résultats doivent être interprétés avec prudence.Les dermatologues et chercheurs ont cherché à quantifier la durée des symptômes cutanés chez les patients atteints de la CoVid-19.Dans la plupart des cas, la durée moyenne est de 12 jours pour tous les symptômes dermatologiques. Cependant on a également vu certains patients avoir des symptômes pendant plus de 150 jours (source EurekAlert).Le site EurekAlter, bien connu aux États-Unis, a publié une étude de l’European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) avec des données sur 990 cas dans 39 pays différents.En moyenne les crises d’urticaire duraient 5 jours, les engelures environ 15 jours, mais dans certains cas, les symptômes ont duré jusqu’à 150 jours pour un voyageur à New York qui revenait d’un séjour sur la côte ouest des États-Unis (San Francisco).Certains symptômes sont par contre particulièrement importants comme le purpura rétiforme qui est en fait une nécrose cutanée qui est apparue chez certains patients CoVid-19 sévèrement atteints.Mais certains ont également eu les « orteils COVID », une décoloration de peau ou encore des engelures aux doigts de pieds. Le Dr Lindy Fox, dermatologue à San Francisco traitée environ 5 cas d’engelures par an contre plusieurs dizaines cette année.Pour rappel, la côte ouest des États-Unis est très touchée par l’épidémie et il y a de nombreux cas graves dus aux infections à la CoVid-19.Si vous constatez une décoloration rapide de vos doigts de pied, c’est peut-être un signe d’infection à la CoVid-19. Il faudra bien sûr consulter immédiatement votre médecin pour une prise en charge rapide. Mais nous garderons également à l’esprit que tout cas d’engelure n’est pas obligatoirement un signe d’infection à la CoVid-19.