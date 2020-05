Coronavirus : une aide aux professionnels de la filière équine.

Le Conseil du Cheval en Corse, présidé par Dominique Sbraggia, a été créé voilà 10 ans. Sa mission principale est de réunir l'ensemble des acteurs de la Filière pour un développement concerté et efficient de "l'activité cheval" sur la région. Depuis sa création, il a apporté son soutien à tous les projets portés par les acteurs de la filière auprès des institutionnels : ODARC, FranceAgriMer, Collectivité Territoriale, Fond Eperon ….Parmi les projets que le Conseil du Cheval a initiés, on retiendra le plus emblématique ; la reconnaissance du cheval corse en 2012. Beaucoup d’exploitations agricoles équines ont pu profiter des aides de l’ODARC grâce notamment à l’article 38 de la loi sur le développement des territoires ruraux qui a fait passer l’ensemble des activités équestres et hippiques dans le régime agricole.De nombreux projets sont en cours comme la reconnaissance de la race asine Corse, le développement de la traction animale, les achats groupés de matériels agricoles, l’Observatoire Economique Régional, la gestion du Centre de Reproduction de Castelucciu, le pôle d’activités cheval, etc.La crédibilité du Conseil du Cheval n’est plus à démontrer, il est l’opérateur direct dans la filière en lien avec les éleveurs, les entraîneurs, cavaliers et les détenteurs d’équidés et les institutions.*Pour pouvoir bénéficier de cette aide, vous pouvez joindre le Conseil du Cheval Corse :Par téléphone au :Par email au : conseilduchevalencorse@orange.fr Par Facebook : https://www.facebook.com/conseilduchevalencorse/