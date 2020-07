Coronavirus : test obligatoire pour les voyageurs en provenance de 16 pays. La Catalogne déconseillée

Jean Castex a annoncé ce vendredi depuis Roissy un durcissement des conditions d’entrée sur le territoire français. Les contrôles aux frontières seront renforcés notamment avec des dépistages systématiques pour les voyageurs en provenance de seize pays «où la circulation virale est particulièrement forte» qui vont donc être classés en «liste rouge».



«Nous savons que dans un certain nombre de ces pays, il n'existe pas de stratégie de dépistage et que l'accès aux tests est difficile, en conséquence de quoi nous avons décidé de généraliser les tests à l'arrivée», a affirme le Premier Ministre en précisant que les cas positifs seront placés en quatorzaine.



La même mesure sera prise dans les ports.





La Catalogne déconseillée

L'autre annonce concerne la Catalogne, « Nous recommandons vivement aux Français d'éviter de se rendre, tant que la situation sanitaire ne s'améliore pas » en Catalogne, a déclaré Jean Castex à. « Nous sommes en discussion avec les autorités espagnoles et catalanes pour que celles-ci veillent à ce que, dans l'autre sens, les flux soient les plus limités possible », a-t-il ajouté.