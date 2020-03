Coronavirus stade 3 : Le marché d’Ajaccio en baisse, les cafés et restaurant fermés

Les premiers jours du stade 3 et les premiers signes des fermetures imposées par décision gouvernementale se font sentir ce dimanche à Ajaccio. En fin de matinée, les terrasses de café et restaurants, d’habitude occupées par les familles, étaient vides, malgré le soleil. Néanmoins, le centre-ville semblait fréquenté, comme si les gens n’avaient pas compris la gravité de la situation. Voitures et piétons étaient au rendez-vous. Cela n'est-il dû qu’au scrutin municipal ? Difficile de savoir...



Du côté purement commercial, les exposants tiraient déjà grise mine sur le tout nouveau marché de la cité impériale, inauguré il y a une semaine. Au premier abord, l’évidence est là, moins de commerçants se sont déplacés, les stands semblent espacés et beaucoup moins nombreux. Et pour ceux qui ont tenu à être présents, les jours à venir sont incertains. Comme pour Dominique Targetti et son gendre Fabien qui tiennent un stand de produits corses et qui ont été voter ce matin à la première heure. « C’est catastrophique, la psychose s’installe. Beaucoup de gens ont peur. Nous venons pour travailler, mais ce n’est pas évident. Nos voisins commerçants s’inquiètent et c’est normal. Nous avons des familles à nourrir, mais nous nous inquiétons aussi de leur santé. Nous avons déjà prévenu la mairie que nous ne viendrons pas cette semaine, nous reviendrons peut être le week-end uniquement. Nous avons eu très peu de clients et nous avons des employés à payer ».



Les commerçants du marché ne savent donc pas encore comment vont se dérouler les prochaines semaines. En cas de désertification du marché, certains envisageront peut-être de demander un geste commercial aux services municipaux quant à la location de leur emplacement. Pour l’heure, certains clients ne se laissent pas rebuter par le stade 3 du virus. Comme Gisèle, 50 ans qui vient souvent : « Je me suis levée pour voter. J’en ai profité pour aller acheter des fruits et des légumes au marché. Je pense qu’il est de toute façon moins dangereux d’aller faire ses courses au marché en extérieur que dans un supermarché. Je fais quand même attention sans céder à la psychose. Je ne fais plus la bise à mes amis et évite les personnes fragiles de ma famille. J’espère que dans quelques temps les choses reviendront à la normale. L’heure sera au bilan pour les entreprises qui sont obligées de fermer. Je suis quand même contente d’être solidaire des petits commerçants en venant au marché malgré tout. »



Le premier jour de ce stade 3 est donc mitigé avec une chose commune à chacun cependant : l’incertitude. Personne ne sait ce que réservent les jours et semaines à venir. Commerçants et habitants appréhendent le confinement et la propagation du coronavirus sur l’île.