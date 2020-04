Coronavirus : le Corsica Raid Aventure officiellement reporté !

«L’organisation du Corsica Raid Aventure est un énorme challenge qui mobilise d’importants moyens tant humains que techniques et logistiques » explique son créateur Michel Bacchiochi . «Aujourd’hui plus de la moitié des organisateurs du Corsica Raid sont mobilisés face à la crise et certains de nos réceptifs partenaires s’apprête à devenir des centres de traitement. Alors dans la situation prospective d’un début du Corsica Raid Aventure 2020 le 30 mai, trop d’éléments ne seront pas en capacité de répondre présents sur la période d’organisation nécessaire du 15 mai au 10 juin, et cela semble très largement dépassé le sujet du Corsica Raid » souligne Michel Bacchiochi.





«D’un point de vue éthique il nous est impossible de concevoir, au regard de la situation actuelle et de ses prospectives dans quelques semaines sur notre Territoire, d’envisager de réunir des aventuriers venant des multiples destinations avec le risque sanitaire que cela pourrait représenter ».

Cette édition est donc reportée du 5 au 10 septembre 2020.