Coronavirus : la préfecture de Haute-Corse renforce les mesures sanitaires

-Pourquoi avoir rendu obligatoire le port du masque à Bastia et Corte ?

- En concertation avec les maires, nous avons considéré que dans des agglomérations comme Bastia et Corte, où les flux de personnes sont importants et les mesures barrières difficiles à mettre en place, le port du masque est nécessaire pour éviter la propagation du virus.



- Le port du masque n'est pas obligatoire à Ajaccio, pourtant la Corse-du-Sud recense 576 personnes positives, alors qu'en Haute-Corse il y en a 242. Comment expliquez-vous cela ?

-La situation sanitaire dégradée est inquiétante en Haute-Corse. Je rappelle qu'hier (mardi 8 septembre), 4 personnes ont été hospitalisées à l'hôpital de Bastia. Il faut que chacun prenne conscience de cette situation. Même si les deux préfectures sont en grande coordination, cela ne dépend pas de nous.



-Le préfet de Corse a annoncé la fin de la pédagogie concernant le port du masque dans l'espace public. Qu'en sera-t-il en Haute-Corse ?

- On voit que le port du masque est insuffisamment respecté. Tout comme le préfet l'a annoncé, les forces de l'ordre dresseront une amende de 135€ lorsqu'une personne ne le porte pas là où il est obligatoire notamment lors des rassemblements de plus de 10 personnes ainsi qu'aux abords des écoles.



-Vous avez autorisé la présence de 6000 spectateurs pour les matchs du Sporting à Furiani, avec quel retour d'expérience ?

- Le club et le préfet ont défini conjointement les modalités sanitaires pour la bonne tenue de la rencontre. Le jour du match, nous sommes sommes allés vérifier les dispositifs de signalétique mis en place, le traçage au sol pour l'accès aux buvettes et les sens de circulation mais aussi la prise de température des spectateurs à l'entrée du stade. Le préfet était ensuite présent en tribune pendant le match et au PC sécurité. Le port du masque a bien été respecté globalement. Il y a eu des manquements en tribune Est, le club a rappelé plusieurs fois les supporters à l'ordre. Cela concernait environ 150 personnes. Nous serons plus vigilants la prochaine fois.



-Concernant le sport amateur, quelles sont les restrictions ?

- Nous sommes conscient que la pratique des sports collectifs mais aussi individuels est très propice à la contagion. Les fédérations de chaque sport ont élaboré des protocoles sanitaires que les clubs doivent appliquer.



- Avec le passage en zone rouge, les bars doivent à présent fermer à minuit pourquoi ?

-Ces mesures de restriction ne nous font pas plaisir. On sait que malheureusement les bars attendaient beaucoup de l'arrière saison. Mais la situation actuelle est préoccupante et les nombreux manquements ainsi que les fermetures administratives montrent que certains établissements ne respectent pas les mesures sanitaires. On sait qu'après minuit, avec la consommation d'alcool, les personnes ont plus de mal à tenir la distanciation physique ainsi que le port du masque.



- Après minuit, les jeunes se retrouveront sans doute dans des soirées où les gestes barrières sont encore moins respectés.

-Nous ne contrôlons pas la sphère privée mais nous en appelons à la responsabilité et le civisme de chacun.