Coronavirus : la Corse est la région la plus touchée

MV le Lundi 16 Mars 2020 à 11:39

Ce lundi matin, au micro de France Inter, Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, a lancé un appel à la mobilisation générale de tous les Français.

Selon lui, l’épidémie de coronavirus en France « est très inquiétante et se détériore très vite et on risque la saturation des hôpitaux."

Le confinement généralisé est à l'étude pour éviter la propagation du coronavirus qui en France a fait 127 morts et contaminé 5 423 personnes avec plus de 400 personnes hospitalisées dans un état grave.



Même si c'est la région Grand-Est qui compte le plus grand nombre de cas positifs, la Corse qui ce 15 mars avait 115 cas confirmés, est la région de France la plus frappée par le Covid-19.



