Coronavirus : la 3ème édition du Festi Yoga de Porto-Vecchio reportée

« Nous avons, d’ores et déjà, pris des mesures strictes au niveau sanitaire » explique Estelle Brotons, la fondatrice du Porto Vecchio Festi Yoga* « Bien que cette manifestation soit en plein air, chacun aura son propre tapis de yoga avec désinfection systèmatique de celui-ci ».Ce festival propose une vision globale du bien-être avec plus de 20 disciplines proposées, des conférences sur les enjeux actuels ainsi que des ateliers bien-être. «A travers ce festival, nous voulons transmettre un message d’unité, de conscience et de bonheur pour partager un moment de nature en connexion avec notre souffle, nos mouvements et les êtres qui nous entourent » souligne E.Brotons. «Pour cette 3ème édition, nous avons imaginé un village éphémère les pieds dans l’eau sur la plage de l’Acciaro. Les élèves pourront pratiquer en extérieur et échanger avec une équipe de professeurs éclectiques ».Au programme ?Une sélection de cours issus des grandes traditions yogistes à des versions modernes et sportives, des classes tous niveaux, des conférences sur les thèmes du féminin sacré, sport et santé, philosophie du bonheur, environnement..., des activités bien-être sur l’eau (paddle..) et sur terre (chants de mantras, voyages sonores, massages thaï...) et des séances de méditation active.« Le village à la politique éco-responsable comprendra 2 espaces de yoga, 1 espace bien-être, 1 espace de restauration et des stands bien-être. Nous avons sélectionné différentes disciplines pour répondre aux besoins de chaque élève avec des classes pour tous les niveaux. Des pratiques les plus novatrices aux plus traditionnelles : des cours de yoga intégral, Yiengar yoga, yoga prénatal, Ashtanga, Warrior yoga, Yin yoga, Accro-yoga, Power yoga, yoga Nidra, yoga aérien, Vinyasa ou encore yoga de la Femme. Au total, une vingtaine de disciplines proposées».Des disciplines parfois inédites en France comme le Breathwork proposé par l’américaine Susan Oubari ou encore l’apnée statique sur terre avec Patrick Poggi.A souligner aussi un espace cocooning avec massages thaï, massages à l’huile, drainage lymphatique pour accroître la relaxation, un atelier pour femmes enceintes.Les professeurs présents seront des sommités : Clio Pajczer, Cyril Lagel, Alexandra Rosenfeld ou encore Cécile Meyrier. Quant aux conférences, elles seront animées par des experts : Eric Colas, Virginie Biancarelli, Tatiana Elle, Ola Jas. "Ce festival rendra hommage à la Corse en impulsant une politique zéro déchet et 100% sans plastique" précise encore l'organisatrice .