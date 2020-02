Coronavirus et arrêts de travail : tout ce qu'il faut savoir

Personne ayant séjourné dans une zone d’exposition à risques

Un des deux parents dont l’enfant a séjourné dans une zone d’exposition à risque et de ce fait, faisant l’objet d’une exclusion de la crèche, école, collège et lycée.

Je contacte mon employeur et détermine avec lui la recevabilité de ma demande à l’aide d’un logigramme disponible sur le site de l’ARS Mon employeur renseigne les documents à télécharger sur le site et les adresse à l’ARS Les médecins désignés par la directrice générale de l’ARS instruisent chaque demande L’ARS transmet aux organismes d’assurance maladie et aux employeurs les arrêts de travails validés.

Outre les personnes faisant l’objet d’une mesure de confinement et les cas contact d’un cas avéré, peuvent bénéficier d’un arrêt de travail les personnes suivantes :La liste des zones d’exposition à risque est disponible sur le site de santé publique France (rubrique à télécharger) et actualisée en fonction de la situation épidémiologique mondiale.Cette procédure et l’ensemble des documents seront consultables sur le site de l’ARS de Corse : www.corse.ars.sante.fr . La procédure est applicable à compter du lundi 2 mars.