Coronavirus en Corse : 77 nouveaux cas en 24 heures. La hausse se confirme

Le nombre de nouveaux cas de coronavirus détectés en 24 heures en Corse est de 77 nouveaux positifs parmi les 1302 prélèvements RT-PCR effectués sur l'île. 36 l'ont été en Corse-du-Sud et 38 en Haute-Corse. Trois non résident corse ont été testés positifs. Des chiffres toujours en progression selon les données publiées ce mardi 8 septembre par la l'ARS de Corse.



Le nombre de patients positifs testés en Corse depuis le 1er juillet atteint ce 8 septembre les 895 (614 dans le 2A et 281 en 2B).





Au Centre hospitalier de Bastia on enregistre 1 nouveau patient et deux retours à domicile soit 12 personnes en hospitalisation conventionnelle et 1 personne en réanimation.

Au centre hospitalier d’Ajaccio : aucun nouveaux patient (3 patients hospitalisés en SSR soit 1 sortie enregistrée ce jour).





Bilan de la 7ème campagne de dépistage gratuit qui a eu lieu sur la plaine orientale du 24 au 26 août :

98 prélèvements ont été réalisés. Aucun test ne s’est révélé positif au virus de la Covid-19. Sur l’ensemble des 98 personnes qui se sont portées volontaires pour un prélèvement, on dénombre 63% de femmes, 100 % de résidents, 35% ont plus de 65 ans et 14 % ont moins de 30 ans.







Foyers



Le Cluster en Ehpad à Bastia : dans le cadre d’un dépistage organisé, les prélèvements RT-PCR ont révélé 2 cas positifs supplémentaires, ce qui porte à 6 le nombre de personnes positives (4 résidents et 2 personnels). La direction de l’établissement a immédiatement appliqué le protocole sanitaire et a notamment suspendu les visites. L’enquête se poursuit.



Le foyer de Porto Vecchio identifié le 25 aout est clôturé. Aucun nouveau cas n’a été identifié parmi les contacts à risque lors de leur quatorzaine (soit 11 cas positifs au total.)