Coronavirus : des nouvelles mesures pour éviter l'épidémie en France

Interviewé ce matin dur RTL le ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran a affirmé que la situation sanitaire relative au coronavirus est maîtrisée dans l'Hexagone et que pour le moment il y a beaucoup d'alertes mais aucun test positif au coronavirus en France.

Le ministre admet cependant qu'il y a eu lundi "un grand nombre d'alertes", à "Ajaccio, Lyon, à Calais, dans les Alpes-Maritimes ou en Haute-Savoie" mais il reste prudent et reaffirme que fermer les frontière avec l'Italie, pays européen le plus touché par le coronavirus, "n'aurait pas de sens" car nous sommes "dans l'espace Schengen, avec des frontières ouvertes".

Le ministre a aussi rappelé que les mesures de précaution ne concernent pas toutes les personnes de retour d'Italie mais seulement les zones à risques, à savoir la Lombardie et la Vénétie.