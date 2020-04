Coronavirus : appel à la solidarité pour fabriquer des masques pour les soignants

Cet élan de solidarité en forme de collecte consiste à rassembler de la matière pour confectionner des masques. « Moches, beaux, neufs ou pas de toute première jeunesse, on récupère des draps en lin et en coton pour fabriquer des masques » explique Laura Bernardini ! « On en appelle aux particuliers mais aussi aux hôtels ou aux blanchisseries. Pour ceux qui se sacrifient pour nous, seriez-vous prêts à sacrifier aussi un t-shirt ou un sweat ? Pour le molleton des masques. Soyons solidaires ».Cette collecte concerne des matières premières comme draps en lin ou coton, sweats, élastiques, trapilho, rubans de sergé ….Deux points de collecte on été mis en place : Sur Bastia à la station service Le Chalet (entrée sud de la ville) et à Lucciana à la boulangerie Fratelli Angeli. « C’est une grande chaîne de la solidarité qu’on organise » se réjouit Laura Bernardini « Certains fournissent les matières premières, puis des petites mains au grand cœur fabriquent les masques, d’autres les distribuent ou aident à la logistique»