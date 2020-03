Coronavirus - "On fait la différence entre les enfants handicapés et ordinaires": l'inquiétude des éducateurs et des parents de l'IME d'Ajaccio

Depuis le dimanche 8 mars, la ville d'Ajaccio est en quatorzaine en raison de l'important nombre de contaminations au coronavirus. Le préfet de Corse avait ainsi disposé la fermeture des établissements scolaires et crèches de la ville. Pour répondre aux demandes des maires des communes environnantes, qui demandaient que la mesure soit étendue à leurs écoles,Franck Robine a annoncé ce matin la fermeture des établissements scolaires du grand Ajaccio à partir de demain, 12 mars.



La situation montre qu'on fait la différence entre les enfants handicapés et les enfants ordinaires

Cette mesure ne comprend pas l'institut médico-éducatif des Moulins blancs à Ajaccio qui accueille chaque jour de 9 heures à 16h30 des enfants handicapés de 3 à 20 ans. "Nous sommes dans l'incompréhension totale. Les enfants dont nous nous occupons ne sont pas capables d'effectuer les gestes barrières simples. Ils bavent, ils crachent... le virus peut se diffuser très vite avec eux. La situation montre qu'on fait la différence entre les enfants handicapés et les enfants ordinaires." - s'indigne Pauline Lafourt, éducatrice de l'IME.



Pour protéger ces enfants vulnérables, le personnel éducatif soutenu par les parents a demandé à l'Agence régionale de la santé la fermeture de l'établissement.

Celle-ci leur a répondu défavorablement car les IME sont des structures médicales.

Pauline Lafourt conteste cette décision : "Un infirmier travaille à mi-temps au centre et un médecin vient une fois par semaine. En grande majorité le personnel est composé d'éducateurs spécialisés soit un pour deux enfants et nous n'avons aucune formation pour déceler les symptômes."



Sur les 39 enfants qu'accueille la structure, seulement 10 s'y rendent depuis le début de la semaine. Les éducateurs spécialisés, de moins en moins nombreux à cause des arrêts maladies liés au virus, confinent les enfants dans le centre et les quelques balades se font dans le parc de l'établissement.

Par manque de personnel, l'internat qui accueillait 12 enfants est actuellement fermé.