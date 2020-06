Coronavirus : Le point sur l'épidémie en Corse

Retrouvez toutes les informations utiles sur le nouveau coronavirus sur

En Corse les chiffres liées aux cas de Covid-19 sont toujours bonnes. Le nombre de personnes hospitalisées et de patients placés en réanimation est en diminution, selon le bulletin hebdomadaire de l'ARS Corse qui a été diffusé ce vendredi 5 juin. Ils sont seulement 27 les patients hospitalisés (inclus les patients hospitalisés en soins de suite et de réadaptation SSR) au 2 juin, dont 5 en réanimation. La baisse du nombre de personnes hospitalisées se poursuit donc sur l'ile où l'activité des services des urgences reste par rapport au virus assez faible. même les laboratoires (en ville et à l’hôpital) enregistrent un taux de positivité de 0,4 %, qui est donc très bas.Dans les Ehpad corses, où le confinement est assoupli à partir de ce vendredi, aucun nouveau cas est enregistré chez les résidents depuis fin plus d'un mois (fin avril). Treize résidents sont décédés en Ehpad et 10 à l’hôpital.Un cluster de 3 personnes a été identifié depuis la levée du confinement le 11 mai mais en l’absence de nouveaux cas, celui-ci est maintenant clos.