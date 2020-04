Coronavirus : «Le confinement ne doit pas être un obstacle à l’accès aux soins» alerte le Dr Antoine Grisoni

«Le confinement ne doit pas être un obstacle à l’accès aux soins » explique A.Grisoni. «Il est certes important de rester chez soi mais il est tout aussi important de ne pas négliger ses pathologies habituelles. Le report de soins n’est pas le renoncement aux soins ».



Cette communication du président de l’URPS Médecins Libéraux de Corse, intervient alors que depuis le début du confinement les médecins libéraux, mobilisés, constatent une désaffection de leurs patients bénéficiant habituellement d’un suivi médical. «Nous pensant débordés par l’épidémie, les patients ne veulent pas nous déranger inutilement. D’autres, inquiets, craignent d’être contaminés en se rendant dans les cabinets médicaux ou encore verbalisés au prétexte que leur motif de consultation ne serait pas jugé assez urgent dans ce contexte de confinement imposé ».



Par la prise de parole de son président, L’Union Régionale des Médecins Libéraux souhaite rappeler la nécessaire vigilance à apporter à sa santé en général. «Il ne faut pas confondre renoncement aux soins et report de soins. Dans le cadre de cette épidémie du coronavirus, il est possible, non pas de renoncer à des soins, mais bien de reporter ces derniers. Or ce report ne doit se faire qu’après en avoir reçu la confirmation par les médecins qui vous suivent habituellement. Demander un avis médical, sans attendre la moindre aggravation, c’est limiter un retard diagnostic et une perte de chance et contribuer à rester en aussi bonne santé que possible ».



Vous conseiller par téléphone

Réaliser une téléconsultation si cela est possible d’autant qu’elle est remboursée à 100% par l’assurance maladie, durant l’épidémie, quel que soit le motif de consultation

Vous proposer, en cas de nécessité, une consultation physique qui sera réalisée dans les conditions permettant de vous protéger au mieux. Les médecins ont organisé leurs cabinets et leurs consultations de sorte à réduire au maximum le risque de contamination. «N’hésitez pas à appeler vos médecins habituels, vous ne les dérangerez pas, ils sont là pour ça » déclare le Dr Antoine Grisoni.





Autre sujet qui chagrine Antoine Grisoni, le respect du confinement qui semble parfois battre de l’aile !



« Attention, le déconfinement n’est pas à l’ordre du jour ! » avertit le Docteur Grisoni «Le week-end dernier, les règles du confinement semblent ne pas avoir été toujours respectées et un relâchement a été observé sur l’ensemble de l’île, le temps radieux de dimanche ayant poussé quelques audacieux à s’aventurer hors de leurs foyers. Le déconfinement n’est pas à l’ordre du jour, l’échéance n’est pas fixée et l’URPS Médecins Libéraux de Corse souhaite rappeler la règle : on sort lorsque cela est strictement nécessaire ! Même si certains parmi nos dirigeants commencent à mener un travail de réflexion sur les stratégies de déconfinement de la population, il est important et nécessaire de ne pas relâcher nos efforts contre l'épidémie de coronavirus, la question de la sortie du confinement sera abordée en temps voulu. La période de confinement, prolongée déjà une fois, est prévue à ce stade pour s’achever le 15 avril. Mais une extension au-delà de cette date semble probable ».



Souhaitons que ces deux messages importants venant du corps médical soient entendus et respectés !



*Contact URPS ML de Corse : 04 95 51 33 33 - urps-ml.corse@orange.fr Et L’URPS de marteler qu’en cas de doute, il ne faut pas hésiter à contacter son médecin généraliste traitant, mais également tout autre spécialiste qui vous suit habituellement. Votre médecin, précise bien l’URPS, pourra :«N’hésitez pas à appeler vos médecins habituels, vous ne les dérangerez pas, ils sont là pour ça » déclare le Dr Antoine Grisoni.Autre sujet qui chagrine Antoine Grisoni, le respect du confinement qui semble parfois battre de l’aile !« Attention, le déconfinement n’est pas à l’ordre du jour ! » avertit le Docteur Grisoni «Le week-end dernier, les règles du confinement semblent ne pas avoir été toujours respectées et un relâchement a été observé sur l’ensemble de l’île, le temps radieux de dimanche ayant poussé quelques audacieux à s’aventurer hors de leurs foyers. Le déconfinement n’est pas à l’ordre du jour, l’échéance n’est pas fixée et l’URPS Médecins Libéraux de Corse souhaite rappeler la règle : on sort lorsque cela est strictement nécessaire ! Même si certains parmi nos dirigeants commencent à mener un travail de réflexion sur les stratégies de déconfinement de la population, il est important et nécessaire de ne pas relâcher nos efforts contre l'épidémie de coronavirus, la question de la sortie du confinement sera abordée en temps voulu. La période de confinement, prolongée déjà une fois, est prévue à ce stade pour s’achever le 15 avril. Mais une extension au-delà de cette date semble probable ».Souhaitons que ces deux messages importants venant du corps médical soient entendus et respectés !*Contact URPS ML de Corse : 04 95 51 33 33 - urps-ml.corse@orange.fr