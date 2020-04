Coronavirus : « Chacun chez soi, oui, chacun pour soi non» clame le secours catholique

« Au niveau national, le Secours Catholique, en partenariat avec d'autres associations, demande au président de la République de débloquer une aide exceptionnelle aux plus pauvres, premiers impactés par les mesures de confinement » explique Aurélie Duvivier, animatrice de réseaux de solidarité à la Délégation Corse du Secours Catholique. «Cette crise sanitaire est déjà devenue une crise sociale et nous espérons cette prime puisse aussi être en faveur de nombreux citoyens corses car nous faisons malheureusement parti de l'une des régions les plus pauvres de France ».Une pétition est d’ailleurs en ligne : https://www.secours- catholique.org/actualites/ chacun-chez-soi-oui-chacun- pour-soi-non Parallèlement le Secours Catholique continue son activité malgré le confinement avec un accueil de jour à Ajaccio pour les personnes SDF, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 11h30.«Dans toutes les régions, nos équipes se sont organisées notamment pour continuer les accompagnements et les aides financières » souligne encore Aurélie Duvivier. «Des chèques service ont été débloqués par le Secours Catholique et nous travaillons étroitement avec de nombreux supermarchés de l'île pour que les personnes puissent accéder aux biens de première nécessité. Des équipes sont aussi mobilisées pour faire les courses aux personnes isolées ou âgées ne pouvant pas se déplacer ».Si vous êtes seul où que vous vous sentiez isolé, que vous avez besoin de parler ou si vous connaissez quelqu’un dans ce cas, sachez que Le Secours Catholique a mis en place des lignes d'écoute et de dialogue pour les personnes qui en sentirait le besoin. Pour tous renseignements : 06 78 59 53 76 ou Délégation Corse du Secours Catholique 06 81 63 56 30 « Monsieur le Président de la République,À la crise sanitaire est en train de s’ajouter une crise sociale. Pour les personnes et les familles les plus modestes, le confinement signifie baisse de revenus, surconsommation de chauffage et d’électricité, hausse des dépenses pour se nourrir face à la fermeture des cantines scolaires, alors même que les circuits d’aide alimentaire sont affaiblis.C’est pourquoi nous demandons aujourd’hui le versement d’une prime de solidarité de 250€ par personne et par mois pour les personnes les plus en difficulté.Cette somme est nécessaire pour couvrir les dépenses alimentaires et les factures énergétiques des logements.Elle devrait :- être versée automatiquement à tous les allocataires de minima sociaux, aux jeunes précaires et aux familles bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire.- être reconductible pendant toute la durée de la fermeture des cantines scolaires.Ce signe fort de solidarité de notre société pour soutenir les plus vulnérables est plus que jamais nécessaire. »