Coronavirus - CAPA : aides exceptionnelles pour les entreprises et start-ups de la M3E

La gratuité du loyer et charges locatives



Les 15 entreprises hébergées par la société publique locale (SPL) dans la maison entrepreneur entreprise et emploi (M3E) se verront exonérées des loyers et des charges locatives pendant toute la durée du confinement.



Les jeunes sociétés hébergées par la M3E en pépinière et en hôtel d’entreprise sont très diverses : agence communication, agence de marketing, marketplace de produits éthiques et corses , entreprise spécialisée dans le service de livraison de restauration et boisson ou encore une société de maintenance informatique.



De ce fait, cette action du Pays Ajaccien représente un soutien important que Marie-Antoinette Santoni Brunelli, explique : " Les entreprises de la M3E sont vulnérables car jeunes et encore en phase de développement. La moindre aide est précieuse pour elles c'est pour cela que nous avons décidé de rendre gratuit le loyer et les charges locatives."

Ainsi, pour venir en aide aux entreprises Laurent Marcangeli, président de la Capa et Marie-Antoinette Santoni Brunelli, vice-présidente de la CAPA, en charge du développement économique et du numérique et présidente de la SPL M3E ont décidé de verser une aide à titre exceptionnelle de près de 100 000€ à des partenaires de la Capa, soutiens financiers de l’économie que sont les opérateurs de l’ADIE, CAPI, A PROVA et BGE. Cet argent est réparti dans chaque structure de la manière suivante : ADIE 15 900€, BGE 27 030€, A PROVA 15 900€ et la CAPI 41 100€, soit un total de 99 930€.