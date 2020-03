Coronavirus. Bloqués en Corse, des dizaines de sardes souhaitent rentrer chez eux

Caro Signor Solinas presidente della Regione Autonoma Sardegna mi chiamo Stefania.

Le scrivo in qualità di sarda trapiantata in Corsica, per ovvi motivi, da 4 anni.

Rappresento un gruppo Facebook

“Sardi in Corsica”

con 500 e più iscritti sardi, anch’essi in Corsica, tutti qui chi per lavoro chi per altri motivi.

Siamo a conoscenza di ciò che sta accadendo in Sardegna e nel resto del mondo a causa del covid19, sono a conoscenza di quanti sardi sparsi nel mondo stanno chiedendo rimpatrio per stare accanto alle loro famiglie in questo momento così delicato. Sono anche a conoscenza di quante richieste ricevete ogni giorno.

È stato messo a disposizione sul sito della Regione Autonoma Sardegna il modulo da compilare per poter essere rimpatriati, ora la mia domanda nasce spontanea; non è prevista nessuna partenza dalla Corsica per la Sardegna è questo è un dato certo visto che è stata mia premura chiamare le varie compagnie, e tutte mi hanno dato la stessa risposta, nessuna partenza è prevista fino a nuovo ordine da parte delle autorità, dunque per noi è praticamente inutile compilare il modulo messo a disposizione sul sito.

Si è riusciti a rimpatriare 56 italiani bloccati a Wuhan-Cina nonostante le frontiere fossero già chiuse, adesso la mia domanda è :

possibile che non si riesca ad organizzare un traghetto, con partenza da dove preferisce Lei, o chi per Lei ( Bonifacio/Santa Teresa 11km) e dare la possibilità a decine e decine di sardi di rientrare a casa dalle loro famiglie?

Noi non siamo in Cina siamo in Corsica, quell’isola che è giusto accanto alla Sardegna.

Non continuate a far finta che non esistiamo perché noi ci siamo, io ci sono e ci sarò fino a che questo problema non verrà risolto.

Attendo risposte concrete.

Cordialmente.

Stefania Orru. “Sardi in Corsica”

Comunicazione ufficiale inviata in data 19 marzo 2020.