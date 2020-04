Coronavirus. A Porto-Vecchio une main tendue aux maraîchers, aux producteurs et aux plus démunis

GAP le Vendredi 3 Avril 2020 à 15:17

En cette période de confinement, tous les secteurs de l'économie souffrent et pour soutenir les maraîchers et les producteurs de fruits la municipalité de Porto-Vecchio a décidé de leur venir en aide. Pour ce faire, le premier magistrat de la commune a demandé aux services communaux de racheter les stocks de fruits et légumes des producteurs locaux qui ne parviennent plus à écouler leurs produits. Ces produits frais seront, ensuite, distribués au niveau de l'épicerie sociale, mais aussi des Restos du Cœur et du Secours Catholique pour qu'ils puissent bénéficier au public le plus fragile. Les producteurs peuvent, dès à présent, contacter la mairie de Porto-Vecchio: contact@porto-vecchio.fr.



A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements