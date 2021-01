Ce samedi 23 janvier l'agence régionale de la Santé fait état de 63 nouveaux tests positifs au RT-PCR et TRA (24 en Corse-du-Sud et 39 en Haute-Corse) et ce même jour 42 personnes sont hospitalisées.

A Ajaccio un patient est en réanimation/soins intensifs, à Bastia 7 elles sont 7 les personnes plus gravement touchées par la Covid-19.

Le taux de positivité sur 7 jours glissants est à 2,1%.