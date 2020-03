Depuis le début de l’épidémie et au 17 mars à 17 heures, la Corse compte 145 cas positifs au Covid-19 et sept décès.

Le nombre de cas en Haute-Corse reste le même : 24 patients confirmés.

En Corse-du -Sud ce mardi on compte 19 cas supplémentaires : soit 121 patients confirmés au total.