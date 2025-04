Corbara : il pêche 158 oursins, au lieu des 24 autorisés

Un contrôle de la Brigade Nautique a permis d’intercepter, ce mercredi 16 avril à Corbara, un chasseur sous-marin en infraction après un important prélèvement d’oursins. L'individu transportait 158 oursins, soit près de 13 douzaines, alors que la réglementation limite la pêche à 24 spécimens par personne. Trois de ces oursins étaient par ailleurs en sous-taille.

L'intéressé devra répondre de ses actes lors d'une prochaine audition. Les infractions relevées sont la surpêche et le non-respect du calibre des captures. Une procédure de saisie a été établie sur place par les forces de l’ordre. "Afin de limiter leur stress et favoriser leur survie, les oursins ont été rapidement remis à l'eau après le décompte." indique la gendarmerie qui rappelle "les opérations de surveillance du littoral se poursuivent pour protéger la biodiversité marine et veiller au respect des règles de pêche."