Coopérative céréalière de Vadina : droit de réponse

"En juin 2022, l'exploitation agricole du centre de détention de Casabianda a livré 391,569 tonnes nettes de céréales (orge et triticale) à la Coopérative Vadina.

Le prix de 345 €/T avait été fixé en mai 2022, conjointement et par écrit par MM. Ponteri et Chambon conformément au prix du marché céréalier.





La convention Incograins encadrant cette transaction prévoit un délai de paiement au plus tard le 15e jour suivant la réception des marchandises. Or, depuis plusieurs mois, la coopérative Vadina refuse de payer les 391,569 tonnes nettes de céréales livrées par l'exploitation agricole du centre de détention de Casabianda à la Coopérative Vadina en juin 2022. Le montant de cette transaction s'élève à 135 160,30 euros.





Nous souhaitons préciser qu'aucune terre n'est en jachère à Casabianda. Les terres sont en préparation, donc propres et sans production avant d'être semées. Également, pour la moisson 2023, 120 ha de production (orge/triticale/pois protéagineux/maïs) seront semés. Une partie sera conservée pour l'autoconsommation de Casabianda (animaux).





Enfin, l'exploitation agricole du centre de détention de Casabianda espère un règlement amiable de ce litige né du non-respect des engagements pris par la Coopérative Vadina."