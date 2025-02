Contrôles renforcés des transports en Corse-du-Sud : deux conducteurs positifs aux stupéfiants et à l'alcool

À la suite de l’accident mortel survenu à Châteaudun le 30 janvier, le Gouvernement a décidé de renforcer les contrôles des conducteurs de transports en commun. Depuis le 3 février, la police et la gendarmerie mènent des opérations ciblées en Corse-du-Sud, avec pour objectif d’assurer la sécurité des usagers.



Selon le communiqué de la préfecture, « 196 cars ont été contrôlés » dans le département, avec un dépistage systématique d’alcoolémie et de stupéfiants pour chaque conducteur. Deux infractions ont été relevées. Un premier conducteur, testé positif aux stupéfiants, a été « immédiatement placé en garde à vue ». Un second, contrôlé sous l’effet de l’alcool, a reçu « une contravention de 4e classe et a fait l’objet d’une suspension de son permis de conduire ».



Les services de l'Etat précisent que « les contrôles opérés par les forces de sécurité intérieure se poursuivront avec une attention renforcée » dans le cadre des actions de sécurité routière régulières menées dans la région.