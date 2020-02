Contrôles du coronavirus : le préfet à l’aéroport d’Ajaccio

Le préfet de Corse a pu observer ce jeudi que l’aéroport d’Ajaccio et la Chambre de Commerce et d’Industrie ont pris toutes les mesures nécessaires afin d’informer au mieux leurs passagers sur le Coronavirus. Pour Franck Robine « il est important d’assurer une communication forte et puissante car c’est entre 15 000 et 20 000 personnes qui sont attendus ce week-end pour la fin des vacances, transports maritimes et aériens confondus. »Des affiches de recommandations génériques en plusieurs langues sont visibles au sein de tout l’aérogare afin de rassurer l’ensemble des voyageurs. Celles-ci indiquent la conduite à tenir en cas de doute sur le COVID-19. Un fascicule est également transmis aux passagers à leur arrivée par les personnels présents. Pour les personnes malvoyantes, un message préenregistré sera fréquemment diffusé. Ce dernier sera axé sur le numéro vert d’information à contacter en cas d’inquiétudes. Les mêmes mesures sont prises dans l’ensemble des aéroports de la Corse.La préfecture tient à signaler que des messages et des emails seront également envoyés à l’ensemble des voyageurs arrivant en Corse, afin de leur indiquer la conduite à tenir s’ils arrivent d’une zone a risques.Le préfet de Corse tient à rappeler que « les personnes venant des zones à risques doivent rester vigilantes : dès les premiers symptômes (toux, fièvre) il faut appeler le 15 et se mettre à l’isolement sans aller aux urgences. Il y a un numéro vert mis en place pour tout renseignement :