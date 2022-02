Contre les restrictions sanitaires, les "convois de la liberté" ont sillonné les routes de Corse

Dans un concert de klaxons, les différents cortèges en provenance de Bastia, Ajaccio, Porto-Vecchio, et de

Balagne,

ont convergé à Corte où dans une ambiance sereine les organisateurs ont lu un communiqué dans lequel ils dénoncent "des lois liberticides et ségrégationnistes qui ont laissé toute une partie des citoyens qui n’ont pas ce fameux pass

sur le bord de la route."

