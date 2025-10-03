Conseil Municipal d'Ajaccio : « Le Port Charles Ornano doit rester ajaccien » clame Stéphane Sbraggia

« Trouver un accord et un terrain d’entente le plus rapidement possible »



Parmi les sujets évoqués, celui du port. Concessionnaire du port Charles Ornano, depuis le 31 octobre 1975, et disposant d’une convention de transfert avec la Collectivité de Corse depuis 2002, la ville d’Ajaccio a voté jeudi la prolongation de la durée de la concession jusqu’au 31 décembre 2026 pour assurer la continuité du service public, alors même que la délégation de service public (DSP) d’une durée de 50 ans, se termine au 31 octobre 2025.



Interrogé par Jean-Paul Carrolaggi, membre de l’opposition, sur ce qu’il se passera au 1 er janvier 2027, Pierre-Laurent Audisio, petit-fils de l’ancien maire d’Ajaccio, campe sur les positions initiales de la Ville : « Comme cela a été évoqué à maintes reprises, nous souhaitons un renouvellement de la DSP pour une durée encore plus longue que celle prévue. C’est légitime que la Ville d’Ajaccio puisse continuer à gérer son port. Des discussions et des expertises sont en cours entre les services de la Cdc et de la ville d’Ajaccio. Mais au vu des délais très courts, il n’a pas encore été possible de renouveler cette DSP. Nous espérons trouver un accord et un terrain d’entente le plus rapidement possible. Les professionnels sont dans l’attente de savoir ce que va devenir cette magnifique structure, ils souhaitent avoir un peu plus de sérénité en l’avenir. Nous sommes également régulièrement interrogés par les plaisanciers sur ce sujet. La Ville d’Ajaccio s’attèle à trouver une solution ».

