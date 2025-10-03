Conseil Municipal d'Ajaccio : « Le Port Charles Ornano doit rester ajaccien » clame Stéphane Sbraggia

Stéphane Sbraggia a réitéré sa volonté de garder la concession du port Charles Ornano en séance du conseil municipal ( Photos : Paule Santoni).
En cette période de réserve électorale, effective depuis le 1er septembre 2025, et après les débats animés de ces derniers mois, c’est dans une ambiance calme et apaisée « imposée par une certaine retenue », que s’est tenue la séance du conseil municipal d’Ajaccio, ce jeudi 2 octobre. Après avoir apporté son soutien au Cardinal Bustillo, victime de tags injurieux, ainsi qu’à la nouvelle direction de l’AC Ajaccio, confrontée à de nouvelles difficultés, Stéphane Sbraggia, le maire d’Ajaccio, a également tenu à « saluer le travail des équipes de la Ville et de la CAPA » dans le cadre de la venue les représentants de l’OCDE, la semaine dernière : « Nous démontrons une nouvelle fois notre capacité à organiser des évènements à caractère international » s'est réjoui l'élu ajaccien.
« Trouver un accord et un terrain d’entente le plus rapidement possible »
Parmi les sujets évoqués, celui du port. Concessionnaire du port Charles Ornano, depuis le 31 octobre 1975, et disposant d’une convention de transfert avec la Collectivité de Corse depuis 2002, la ville d’Ajaccio a voté jeudi la prolongation de la durée de la concession jusqu’au 31 décembre 2026 pour assurer la continuité du service public, alors même que la délégation de service public (DSP) d’une durée de 50 ans, se termine au 31 octobre 2025.
Interrogé par Jean-Paul Carrolaggi, membre de l’opposition, sur ce qu’il se passera au 1er janvier 2027, Pierre-Laurent Audisio, petit-fils de l’ancien maire d’Ajaccio, campe sur les positions initiales de la Ville : « Comme cela a été évoqué à maintes reprises, nous souhaitons un renouvellement de la DSP pour une durée encore plus longue que celle prévue. C’est légitime que la Ville d’Ajaccio puisse continuer à gérer son port. Des discussions et des expertises sont en cours entre les services de la Cdc et de la ville d’Ajaccio. Mais au vu des délais très courts, il n’a pas encore été possible de renouveler cette DSP. Nous espérons trouver un accord et un terrain d’entente le plus rapidement possible. Les professionnels sont dans l’attente de savoir ce que va devenir cette magnifique structure, ils souhaitent avoir un peu plus de sérénité en l’avenir. Nous sommes également régulièrement interrogés par les plaisanciers sur ce sujet. La Ville d’Ajaccio s’attèle à trouver une solution ».
Une réunion est d’ailleurs prévue entre les services de la ville et de la CdC pour poursuivre les discussions. « La ville a fait savoir à la collectivité qu’elle était désireuse de garder la gestion du port, même dans un modèle différent », rappelle Stéphane Sbraggia avant d’ajouter clairement et sans ambiguïté : « le port Charles Ornano doit rester Ajaccien ». Dans la presse, Jean-Félix Acquaviva, le Président de l’Office de transports de la Corse, avait déjà donné des pistes sur l’avenir de l’infrastructure portuaire : « Nous privilégions la création d'une société publique locale avec la CdC et la commune pour la gestion du port » ce qui permettrait à la Ville, propriétaire, de "bénéficier d'une partie des recettes et de la trésorerie ».
