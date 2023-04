Congrès régional de l'UNSA Corse à Corte : François Giudicelli réélu

« L’UNSA Corse représente la 5ème organisation syndicale de la région, une organisation reconnue, visible et forte de son action, une organisation reconnue par les partenaires institutionnels et les autres organisations syndicales » souligne François Giudicelli secrétaire régional du syndicat depuis 2019 : «Entre le dernier congrès régional de 2019 déjà à Corte et ce congrès 2023 encore à Corte, nous avons collectivement poursuivi l’ancrage territorial de notre organisation avec pour ligne de mire la mise en œuvre des mandats définis par les instances nationales, le développement des Unions départementales, la représentation collective des différentes organisations de l’UNSA, le soutien de leurs revendications, leurs actions, la création de nouvelles implantations en liaison avec les fédérations ».





Les actions et projets de l’UNSA

« L’UNSA Corse a soutenu toutes les actions engagées sur le terrain par les unions départementales ou les syndicats, que ce soit départementalement ou régionalement, notamment lors de manifestations ou lors des campagnes pour les élections dans les TPE ou encore lors des élections dans les fonctions publiques, territoriales et hospitalières en avril 2021 et décembre 2022 » souligne le secrétaire régional. « Il est deux accords sur lesquels, l’UNSA Corse a pesé et est intervenue et intervient encore : pour le privé, l’accord ITRC qui a commencé à être signé en 2009. Depuis 3 ans à la crise du COVID rien n’avait pu être signé et là il vient d’être signé le 17 mars dernier et sera étendu et élargi. Pour les salariés du Public, il s’agit de l’Indemnité Compensatoire pour frais de transports signée en 1989, puis revalorisée en 2012 que nous voudrions aussi voir versée à tous les retraités et revalorisée bien sûr ». Lors de ce congrès, François Giudicelli a annoncé la couleur pour les 4 prochaines années « Aux élections TPE d’avril 2021, l’UNSA en Corse a fait un score de 5,74 % contre 4,64% en 2012. Mais surtout 100 personnes très exactement ont voté en Corse pour l’UNSA. Le but pour les années à venir est de trouver le moyen d’aller les chercher pour les faire adhérer. En ce qui concerne les élections dans le secteur privé, l’UNSA Corse a eu 555 voix soit 5%. Dans les fonctions publiques en Corse les élections, dans les 3 versants, nous faisons 1 160 voix. Dans la fonction territoriale nous avons réuni 585 voix grâce à de très bons résultats notamment à la Mairie d’Ajaccio, au CA du Pays Ajaccien, à la CC du Pays Ajaccien, à la ville de Porto Vecchio, mais aussi au Centre de Gestion, au Conservatoire de musique et de Danse ce Corse qui est à Ajaccio, et au SDIS de Corse du Sud. Dans la fonction publique Hospitalière nous sommes présents ce qui n’était pas le cas depuis le début avec 91 voix. Dans la fonction publique d’Etat, les résultats que nous avons sont un peu mitigés comme à l’Education Nationale où nous gagnons des places (au CSA Académique Spécial) et nous en perdons aux élections des enseignants (1er et 2nd degré) mais heureusement le SNPDEN, SNPTES et AI nous permettent d’avoir 484 voix ».



Autre combat, récent, la réforme des retraites, François Giudicelli est d’ailleurs le porte-parole de l’Intersyndicale qui regroupe 8 syndicats : « Hors de question de toucher à l’âge légal de départ, car pas de besoin financier le justifiant. Déficit en 2027 de 12,5 milliards d'€, avec recettes de 336 milliards de prestations, donc déficit de moins de 3% seulement. Donc pas d'urgence de réformer de façon aussi brutale et injustifiée ».

En résumé des résultats jugés encourageants pour le syndicat qui entend poursuivre sa progression dans l’île. « Ces résultats prouvent qu’il y a une place dans cette île pour un syndicalisme réformiste, pour un syndicalisme de propositions. Notre objectif pour les années à venir, ce doit être notre volonté de développement qui doit aller de pair avec notre volonté de formation. L’un de nos objectifs pour les années à venir est d’entrer à la Collectivité de Corse, d’y créer une section et de se présenter aux élections à l’horizon 2026. Nous ne perdons pas de vue bien sûr les nombreux dossiers corses : quelle autonomie voulons-nous pour la Corse, inflation et augmentation des prix dans les deux département quelles sont nos propositions, un blocage des prix ou pas ? Sans oublier le prix des carburants, la gestion des déchets et de l’eau ».



Info +

Le nouveau bureau de l’UNSA

François Giudicelli : réélu pour 4 ans à l’unanimité secrétaire régional

Rose-Marie Gandolfi : secrétaire régionale adjointe

Frederic Lanai : secrétaire régional adjoint

Adrienne Meyer : trésorière régionale

Joseph Pieri : trésorier régional adjoint

Vincent Royer : représentant de l’Unsa Corse au CESECC.